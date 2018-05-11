Россия и США впервые исследуют белых медведей на Чукотке с помощью квадрокоптеров

Российские ученые в рамках совместной с США исследовательской программы осенью 2018 года впервые будут исследовать белых медведей на острове Врангеля на Чукотке с помощью квадрокоптеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора государственного заповедника «Остров Врангеля» Александра Груздева.

«Исследования с помощью квадрокоптеров будут проводиться осенью 2018 года. Работать с техникой будут сотрудники заповедника, а полученные данные будем анализировать с американскими коллегами вместе с результатами осенних учетов медведя на острове», — сказал Груздев.

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По его словам, для исследования планируется использовать два квадрокоптера, снегоходы и прочую технику. Также на острове Врангеля осенью планируют метить медведей с помощью радиоошейников.

«Ранее так метили только самок, так как самцам удавалось снять ошейник, но, возможно, в этом году удастся и с самцами — появились новые разработки. Сейчас оформляют разрешение на мечение 10 особей. Такие спутниковые ошейники работают около года. Они позволяют отследить, куда перемещается медведь. Пока из всех способов исследований в дикой природе ошейник — наиболее доступный способ изучить белого медведя», — добавил он.

По-чукотски остров Врангеля называется Умкилир, что переводится как «остров белых медведей».