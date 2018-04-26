Ученые заставили мозг свиньи прожить вне тела 36 часов

Американские ученые смогли добиться того, чтобы мозг свиньи проработал 36 часов вне тела животного. О результатах эксперимента рассказывается в издании MIT Technology Review.

Ученые использовали около 200 мозгов свиней со скотобойни и подключили их к замкнутой системе жизнеобеспечения BrainEX, которая обеспечивала мозг насыщенной кислородом кровью. Как выяснилось, мозг способен работать вне тела более суток. Мыслить и находиться в сознании такой мозг не способен — в его работу вмешиваются вещества, не позволяющие тканям разбухать. Но ученых удивило, что миллиарды отдельных клеток в мозге оказались здоровыми и способными к нормальной активности.

Мозг свиньи имеет много общего с человеческим. По мнению ученых, дальнейшая работа в этой области позволит сохранять и мозг человека отдельно от тела. «Это уникальное нововведение, но оно не слишком отличается от хранения почки», — отмечают исследователи.