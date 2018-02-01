С космодрома «Восточный» осуществлен третий старт «Союза»

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На космодроме «Восточный» состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4. Он стал третьим в истории нового космодрома, пуск прошел, как запланировано — в 05:07:18 мск.

В ходе запуска планируется выведение на целевую орбиту космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4. Помимо основной нагрузки в космос традиционно выводится и попутная – в этот раз ею стали девять космических аппаратов иностранного производства.

Аппараты «Канопус» предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах различных российских ведомств. Прошлый пуск ракеты «Союз» с космодрома был аварийным, из-за ошибки в алгоритмах 28 ноября 2017 года вся полезная нагрузка упала в океан.