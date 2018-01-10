Резко подросший в космосе японский астронавт признал свою ошибку

Японский астронавт Норишиге Канаи, ранее сообщивший, что вырос в космосе на 9 см, признал свою ошибку. Об этом он написал в твиттере.

«Хотя это была только ошибка в измерениях, по-видимому, она стала серьезной темой для обсуждения. Прошу прощения за фейковую новость», — написал Канаи.

Ранее астронавт также сообщил, что из-за резкого изменения роста боится не влезть в кресло «Союза». Однако теперь, по его словам, он перестал волноваться.