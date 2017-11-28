Источник: запущенный с космодрома Восточный спутник не вышел на связь

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Во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный могла произойти нештатная ситуация с разгонным блоком «Фрегат», спутник «Метеор-М» не вышел на связь, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Специалисты, контролирующие выведение на орбиту спутника, до сих пор не получили телеметрию космического аппарата.

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«Спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 мск и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат», - сказал источник.

При это в «Роскосмосе» ранее заявили, что головная часть ракеты в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Ранее сообщалось, что с космодрома «Восточный» состоялся второй в истории запуск ракеты.