Первый удар Сталина: как очищали от нацистов святыню. ОНЛАЙН

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Прекрасно осознавая, что Красная армия приложит максимум средств для возвращения Новгорода, немцы усиленно готовили оборонительные укрепления по всему периметру города, используя для своей обороны стены разрушенных храмов, сооружая огневые точки. Местность города по существу была превращена ими в особый укрепрайон, предназначенный для долговременной защиты юго-восточного фланга гитлеровской группы армии «Север».
Основные силы наступали с плацдарма на левом берегу Волхова в 30 километрах к северу от Новгорода, вспомогательные — в районе озера Ильмень, южнее Новгорода. В дальнейшем, после освобождения Новгорода, планировалось развить успех в западном и юго-западном направлениях, захватить Лугу и отрезать пути отхода гитлеровцев в сторону Пскова. 8-я и 54-я армии Волховского фронта должны были отвлечь противника на тосненском и любанском направлениях, чтобы немцы не смогли перебросить их на помощь новгородской группировке.
Проведение ее составной части — Новгородско-Лужской операции войсками Волховского фронта под командованием генерала армии Кирилла Мерецкова было увязано с общим стратегическим планом ставки Верховного главнокомандующего по полному освобождению Ленинграда от вражеской блокады и разгрому группировки войск противника на Северо-Западе. Операция началась 14 января 1944 года с наступления войск 59-й армии Волховского фронта под командованием генерал-лейтенанта Ивана Коровникова: впоследствии он написал книгу, в которой приводил все подробности. Особенностью плана наступления был охват с двух сторон – с севера и с юга в обход Новгорода. Планировалось окружить и уничтожить новгородскую группировку немцев.
19-20 января 1944 года советские войска вели тяжелые сражения за Новгород. С 15 августа 1941-го колыбель русской цивилизации была оккупирована немцами и испанцами из так называемой «Голубой дивизии». Силы противника входили в группу армий «Север» под общим командованием Георга фон Кюхлера. «Газета.Ru» в исторической онлайн-трансляции вспоминает, как разворачивались события в рамках масштабной Ленинградско-Новгородской стратегической операции, известной как первый из десяти сталинских ударов.