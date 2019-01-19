Первый удар Сталина: как очищали от нацистов святыню. ОНЛАЙН

Проведение ее составной части — Новгородско-Лужской операции войсками Волховского фронта под командованием генерала армии Кирилла Мерецкова было увязано с общим стратегическим планом ставки Верховного главнокомандующего по полному освобождению Ленинграда от вражеской блокады и разгрому группировки войск противника на Северо-Западе. Операция началась 14 января 1944 года с наступления войск 59-й армии Волховского фронта под командованием генерал-лейтенанта Ивана Коровникова: впоследствии он написал книгу, в которой приводил все подробности. Особенностью плана наступления был охват с двух сторон – с севера и с юга в обход Новгорода. Планировалось окружить и уничтожить новгородскую группировку немцев.