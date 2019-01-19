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Первый удар Сталина: как очищали от нацистов святыню. ОНЛАЙН

75 лет назад Красная армия освободила Новгород от немцев и испанцев

75 лет назад в результате проведения Новгородско-Лужской наступательной операции советские войска ворвались в Новгород, откуда эвакуировались немцы и испанцы. Увиденное шокировало красноармейцев: в городе уцелело лишь 40 домов и осталось всего 30 жителей. Многие шедевры древнерусского зодчества были уничтожены, колокола храмов – утоплены и закопаны, кремль – разграблен, памятник «Тысячелетие России» разбит и частично похищен. «Газета.Ru» воспроизводит события 19-20 января 1944 года в исторической онлайн-трансляции.
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18:55

Прекрасно осознавая, что Красная армия приложит максимум средств для возвращения Новгорода, немцы усиленно готовили оборонительные укрепления по всему периметру города, используя для своей обороны стены разрушенных храмов, сооружая огневые точки. Местность города по существу была превращена ими в особый укрепрайон, предназначенный для долговременной защиты юго-восточного фланга гитлеровской группы армии «Север».

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Георгий Петрусов/РИА "Новости"
Памятник "Тысячелетие России" на территории Новгородского кремля, разрушенный фашистскими захватчиками. К моменту освобождения города монумент представлял собой совершенно голый пьедестал, на котором оставалась нижняя половина шара-державы. Верхняя ее часть была полуразрушена. Ранее окружавшие шар колоссальные фигуры были разбросаны вокруг памятника.
18:42

Основные силы наступали с плацдарма на левом берегу Волхова в 30 километрах к северу от Новгорода, вспомогательные — в районе озера Ильмень, южнее Новгорода. В дальнейшем, после освобождения Новгорода, планировалось развить успех в западном и юго-западном направлениях, захватить Лугу и отрезать пути отхода гитлеровцев в сторону Пскова. 8-я и 54-я армии Волховского фронта должны были отвлечь противника на тосненском и любанском направлениях, чтобы немцы не смогли перебросить их на помощь новгородской группировке.

18:21

Проведение ее составной части — Новгородско-Лужской операции войсками Волховского фронта под командованием генерала армии Кирилла Мерецкова было увязано с общим стратегическим планом ставки Верховного главнокомандующего по полному освобождению Ленинграда от вражеской блокады и разгрому группировки войск противника на Северо-Западе. Операция началась 14 января 1944 года с наступления войск 59-й армии Волховского фронта под командованием генерал-лейтенанта Ивана Коровникова: впоследствии он написал книгу, в которой приводил все подробности. Особенностью плана наступления был охват с двух сторон – с севера и с юга в обход Новгорода. Планировалось окружить и уничтожить новгородскую группировку немцев.

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Евгений Халдей/РИА "Новости"
Маршалы Советского Союза Родион Малиновский, Александр Василевский и Кирилл Мерецков (справа налево) на аэродроме
18:00

19-20 января 1944 года советские войска вели тяжелые сражения за Новгород. С 15 августа 1941-го колыбель русской цивилизации была оккупирована немцами и испанцами из так называемой «Голубой дивизии». Силы противника входили в группу армий «Север» под общим командованием Георга фон Кюхлера. «Газета.Ru» в исторической онлайн-трансляции вспоминает, как разворачивались события в рамках масштабной Ленинградско-Новгородской стратегической операции, известной как первый из десяти сталинских ударов.

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РИА "Новости"
Картина «Бегство фашистов из Новгорода», Кукрыниксы, 1944—1946