Запуск SpaceX: обтекатель упал в море

Обтекатель крепится ко второй ступени ракеты, служит для защиты полезной нагрузки при движении в атмосфере и придания ракете аэродинамической формы. Для экономии топлива обтекатели полезной нагрузки сбрасываются на землю после выведения нагрузки в безвоздушное пространство, после чего конструкция стоимостью порядка $6 млн сгорает в атмосфере. Идеей Илона Маска, владельца компании Space X, уже много лет является удешевление ракетных пусков путем возвращения в строй и повторного использования отдельных частей ракет. Так, уже два года, как в компании научились возвращать на землю первые ступени ракет и использовать их повторно. Однако долгосрочная цель компании – полностью многоразовые ракеты.

Теперь в компании обратили внимание именно на обтекатели. В апреле 2017 года в компании удалось достичь частичного успеха в попытке мягко вернуть на землю часть обтекателя при запуске спутникаSES-10/ Во время пресс-конференции по итогам старта Falcon Heavy Маск назвал работы по отработке возврата обтекателей «неожиданно сложными», но обещал решить оставшиеся проблемы за следующие полгода.