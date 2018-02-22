Запуск SpaceX: обтекатель упал в море

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На этом «Газета.Ru» прощается с вами и поздравляет с наступающим праздником! Всем мужчинам настоящих мужских игрушек!
Маск сообщает, что оба спутника Starlink вышли на связь с землей.
Обтекатель действительно цел! На кадрах, снятых с корабля, видно, как неповрежденная конструкция осталась на плаву и находится неподалеку от судна. Значит спасать обтекатели из космоса — реально!
Увы, новости печальные — Маск промахнулся. Половинка обтекателя, спускавшаяся на парашюте, цела. Она промахнулась мимо катера и мягко упала в воду в нескольких сотнях метрах от него. Маск говорит, что ее поймали бы, будь парашют немного побольше:
Главная интрига: удастся ли инженерам поймать падающий обтекатель при помощи катера и его сети:
«В этом есть смысл. Он не первый и не последний, кто хочет сделать подобное — об этом же рассказывал Цукерберг, компания Google. Надо понимать, что значительная территория Земли не имеет выхода в интернет, так что сама по себе цель хороша. Вариантов реализации существует несколько. На сегодняшний момент технические характеристики, которые могут обеспечиваться таким образом, достаточно актуальны и позволяют обеспечивать качественные услуги. Поэтому вопрос только в том, кто запустит такие спутники первым», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Другая причина, привлекающая внимание к сегодняшнему запуску – попутная нагрузка. Помимо испанского спутника ракета Маска вывела в космос два спутника MicroSat-2a and 2b, которые должны стать началом создания целой группировке спутников Starlink, которую Маск планирует создать для обеспечения земной поверхности сигналом широкополосного интернета. Эти спутники стали прототипами аппаратов будущего, которые Маск в количестве до 12 тыс. штук планирует вывести на околоземную орбиту.
В отличие от большинства запусков, сегодня все три спутника запускались на полярную орбиту, именно на нее запускаются спутники дистанционного зондирования Земли. Такая траектория движения позволит обтекателю, как и первой ступени упасть в воды Тихого океана.
Этот катер, который носит название «Мистер Стивен», имеет четыре высокие мачты, между которыми растянута специальная сеть, в которую планируется поймать обтекатель. Фотографии этой конструкции незадолго до старта попали в интернет:
Запуск в среду должен стать экспериментом по возвращению обтекателя. После отстрела от основной нагрузки, обтекатель разделится на две половинки, одна из которых развернет собственный парашют для уменьшения скорости падения, при этом сможет маневрировать в нужном направлении, а на поверхности океана е будут подбирать специальные катера. Вот так это должно выглядеть:
Идею Маска попытаться освоить возвращение головного обтекателя прокомментировал эксперт в области космоса, сотрудник космической компании Dauria Aerospace:
«Непонятно, насколько все экономически выгодно. Для Маска это, скорее всего, будет таким же экспериментом, как и попытки возвращения ступеней. И, только получив некоторую статистику, представление о накладных расходах, сложив одно с другим, он получит некую сумму — плюсовую или минусовую. После этого будет принято решение, продолжать ли ловить обтекатели, либо попытаться оптимизировать производство и снизить их стоимость в одноразовом варианте».
Испанский спутник выведен на околоземную орбиту
Основной нагрузкой в сегодняшней миссии стало выведение на низкую околоземную орбиту испанского спутника PAZ. Спутник принадлежит испанской компании Hisdesat, планируется, что установленный на его борту радар будет передавать на землю снимки высокого разрешения, качество которых не будет зависеть от времени суток и облачности, в интересах минобороны Испании.
На камерах с ракеты видно, как отошла первая ступень, и главное — полетели обратно на землю половинки головного обтекателя. задача-максимум на сегодня попытаться спасти одну половинку.
Есть отрыв! космодром оглушил мощный гул поднимающейся ракеты!
две минуты до старта, по словам ведущего трансляции погода «невероятно ясная»
Обтекатель крепится ко второй ступени ракеты, служит для защиты полезной нагрузки при движении в атмосфере и придания ракете аэродинамической формы. Для экономии топлива обтекатели полезной нагрузки сбрасываются на землю после выведения нагрузки в безвоздушное пространство, после чего конструкция стоимостью порядка $6 млн сгорает в атмосфере. Идеей Илона Маска, владельца компании Space X, уже много лет является удешевление ракетных пусков путем возвращения в строй и повторного использования отдельных частей ракет. Так, уже два года, как в компании научились возвращать на землю первые ступени ракет и использовать их повторно. Однако долгосрочная цель компании – полностью многоразовые ракеты.
Теперь в компании обратили внимание именно на обтекатели. В апреле 2017 года в компании удалось достичь частичного успеха в попытке мягко вернуть на землю часть обтекателя при запуске спутникаSES-10/ Во время пресс-конференции по итогам старта Falcon Heavy Маск назвал работы по отработке возврата обтекателей «неожиданно сложными», но обещал решить оставшиеся проблемы за следующие полгода.
На сайте SpaceX началась прямая трансляция запуска – это хороший признак. На космодроме пока темно, запуск проводится ранним утром по местному времени.
Компания изначально заявила, что в этот раз ракета летит с новым установленным обтекателем полезной нагрузки и первые переносы пуска были связаны с необходимостью дополнительных его проверок. На фотографии видна разница в ширине старого и нового обтекателя Falcon 9 – новый немного шире предыдущей версии.
Изначально пуск ракеты Falcon 9 был запланирован на воскресенье, но был перенесен на среду, 21 февраля, однако в последний момент он был отложен по причине сильных ветров в верхних слоях атмосферы.
Спустя две недели после нашумевшего пуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy американская компания Space X возвращается к космическим стартам. В среду авиабазы Ванденберг в Калифорнии ракета Falcon 9 должна отправить в космос сразу три спутника, и этот пуск, если он состоится, тоже окажется знаковым.