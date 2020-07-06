Facebook и Twitter отказываются передавать властям данные жителей Гонконга
Компании Facebook и Twitter временно прекращают рассматривать запросы властей Гонконга о данных жителей региона на фоне принятия Китаем закона о национальной безопасности. Об этом сообщает The Hill.
В Facebook заявили, что перед возобновлением рассмотрения заявок проведут консультации с международными экспертами по правам человека.
Ранее руководство мессенджера Telegram заявило о намерении отклонить запросы судов Гонконга о предоставлении данных пользователей в связи с законом о национальной безопасности.
30 июня Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.
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