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Улетел, но обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена. Из центра Вашингтона американский лидер долетел на вертолете до военной базы Эндрюс, где выступил с прощальной речью.

Несмотря на ожесточенную политическую борьбу, которой сопровождались президентские выборы, а также дальнейшие события в виде обвинения в фальсификации голосования, Трамп пожелал новой администрации успехов и удачи. Однако в заключении пообещал, что «тем или иным способом» вернется в Белый дом.

В честь уходящего президента над базой раздался 21 залп из артиллерийских орудий, а затем Трамп в последний раз сел на президентский борт номер один, отправившись в город Палм-Бич во Флориде. К слову, по данным американских СМИ, своему преемнику Байдену он оставил небольшое послание в Овальном кабинете Белого дома — его содержание неизвестно.

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Вертолет с президентом США Дональдом Трампом покидает Белый дом, 20 января 2021 года Вертолет с президентом США Дональдом Трампом покидает Белый дом, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года
Вертолет с президентом США Дональдом Трампом пролетает мимо здания Капитолия, 20 января 2021 года Вертолет с президентом США Дональдом Трампом пролетает мимо здания Капитолия, 20 января 2021 года
Вертолет с президентом США Дональдом Трампом пролетает мимо здания Капитолия, 20 января 2021 года Вертолет с президентом США Дональдом Трампом пролетает мимо здания Капитолия, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп направляются к борту номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп направляются к борту номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Родственники президента США Дональда Трампа у самолета на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года Родственники президента США Дональда Трампа у самолета на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
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Вертолет с президентом США Дональдом Трампом покидает Белый дом, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года
Вертолет с президентом США Дональдом Трампом пролетает мимо здания Капитолия, 20 января 2021 года
Вертолет с президентом США Дональдом Трампом пролетает мимо здания Капитолия, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп направляются к борту номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Родственники президента США Дональда Трампа у самолета на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе Эндрюс, 20 января 2021 года
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