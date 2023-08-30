Первый и последний президент СССР: год без Горбачева

Ровно год назад — 30 августа 2022 года — из жизни ушел единственный в истории президент СССР (1990 — 1991), обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.
Горбачев ассоциируется в первую очередь с периодом перестройки. Впервые о необходимости перестраиваться он заявил в 1985 году на встрече с активом Ленинградского горкома партии. «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Все», — сказал он тогда. Затем в 1987 году на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, что привело к рыночной экономике в стране, выборам, распаду СССР.
Нобелевскую премию Горбачев получил за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада. Награду ему вручили в 1990 году в Вашингтоне.
Горбачев скончался в московской больнице в возрасте 91 года от почечной недостаточности. Последние 10 лет жизни Горбачев болел, из-за этого в 2013 году он даже не поехал в Лондон на траурную церемонию по случаю смерти бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
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