Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Первый и последний президент СССР: год без Горбачева

30 августа 2022 года умер бывший президент СССР Михаил Горбачев

Ровно год назад — 30 августа 2022 года — из жизни ушел единственный в истории президент СССР (1990 — 1991), обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.

Горбачев ассоциируется в первую очередь с периодом перестройки. Впервые о необходимости перестраиваться он заявил в 1985 году на встрече с активом Ленинградского горкома партии. «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Все», — сказал он тогда. Затем в 1987 году на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, что привело к рыночной экономике в стране, выборам, распаду СССР.

Нобелевскую премию Горбачев получил за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада. Награду ему вручили в 1990 году в Вашингтоне.

Горбачев скончался в московской больнице в возрасте 91 года от почечной недостаточности. Последние 10 лет жизни Горбачев болел, из-за этого в 2013 году он даже не поехал в Лондон на траурную церемонию по случаю смерти бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Картина дня
Ночью пять регионов РФ атаковали с помощью БПЛА. Военная операция на Украине, день 553-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 553-й день
Военные объявили о перевороте в Габоне
В здании СК в Брянске прогремел взрыв
В России могут измениться правила продажи автомобилей
Экс-агент ЦРУ раскрыл, почему финансировать Украину невыгодно
В «Динамо» извинились за разгром от «Спартака»
Кличко подтвердил информацию о пожаре в Киеве
Новости и материалы
Звезда «Фабрики звезд» Михальчик рассказала, делала ли пластические операции
Киану Ривз готов сняться в пятой части «Джона Уика»
На борьбу с огнем в Геленджике вылетел самолет-амфибия
В Нижневартовске девушка выжила после ранения в голову на вечеринке со стрельбой
В Приморье назвали последствия новой волны паводков
Мурашко рассказал о ситуации с жизненно важными лекарствами в России
Украинская саблистка Харлан объяснила, почему заплакала на ЧМ после матча с россиянкой
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Житомирской области
Российские автомобилисты стали чаще пользоваться арендными автомобилями
Два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске
Теннисист Рублев назвал себя дураком
Агент Гурцкая заявил о подлости и коварстве «Зенита»
Обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова объекты работают штатно
В Башкирии женщина отомстила любимому за измену походом в полицию
В США предупредили, что российские крылатые ракеты угрожают F-16
Военные закрыли границы Габона
Власти Крыма заявили, что Северо-Крымский канал продолжит работу
Правительство Чехии сделает исключение для российских футболистов «Тобола»
Все новости
Премьер Венгрии оценил шансы Украины победить Россию
Неудачи танков Leopard на Украине привели Rheinmetall к серьезным репутационным потерям
Самолеты Ил-76 загорелись после атаки БПЛА в Пскове
В поезд не только по паспорту, а еще без музыки и с досмотром. Как изменятся правила ж/д перевозок
С 1 сентября 2023 года в России начнут действовать новые правила проезда в поездах
«Если не можешь победить — возглавь»: зачем ВОЗ доказывать эффективность иглоукалывания
Ученый Панчин назвал три разновидности вреда альтернативной медицины
Анастасия Миронова
Как либералы приписали Ельцину заслуги Горбачева
7 скандалов Майкла Джексона
Три суда встали на сторону пьяного слесаря, но Верховный — отменил их решения
Верховный суд РФ разрешил увольнять выпившего сотрудника без освидетельствования
Тест: кто был прототипом этого литературного героя?
Зачем Ассоль разбрасывала окурки и какого режиссера высмеяли в детской книжке?
Как правильно похудеть при грудном вскармливании
Иммунолог Кулян назвала 3 тысячи калорий в сутки нормой для кормящей матери
Атаки беспилотников на российские регионы. Онлайн
Украина пыталась атаковать шесть регионов России с помощью БПЛА
Район Брянской области обстреляли. Власти призвали жителей срочно спрятаться в укрытия
Глава Брянской области Богомаз: ВС РФ ответили Киеву за обстрел Климовского района
В Геленджике пожар окружил отели и перекинулся на лес. Виновника задержали
В МЧС сообщили, что в Геленджике горит территория на площади до 1,5 га
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях