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Отец водородной бомбы: 100 лет назад родился академик Сахаров

21 мая 1921 года в семье преподавателя физики и дочери военного родился Андрей Сахаров –ученый, общественный и политический деятель, диссидент и правозащитник, создатель советской водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира. С детства испытывая интерес к физике, он с отличием окончил МГУ, а после войны – аспирантуру Физического института им. Лебедева.

В 1948 году Сахарова включили в специальную группу Игоря Тамма по проверке конкретного проекта водородной бомбы. Вскоре он предложил собственный проект в виде слоев дейтерия и природного урана вокруг обычного атомного заряда. Интенсивная работа завершилась успешным испытанием первой советской водородной бомбы 12 августа 1953 года. В том же году Сахаров был избран академиком АН СССР.

В дальнейшем руководимая Сахаровым группа работала над реализацией коллективной «третьей идеи» – обжатием термоядерного топлива излучением от взрыва атомного заряда. Испытание усовершенствованной водородной бомбы в ноябре 1955 года было омрачено гибелью девочки и солдата, а также серьезными травмами людей, находившихся далеко от полигона. После случившегося Сахаров задумался о трагических последствиях атомных взрывов.

С конца 1950-х годов ученый активно занимался правозащитной деятельностью: посылал письма в различные советские инстанции, встречался с чиновниками, обращался с призывами к иностранным ученым и политикам, в международные организации, сидел в залах судов, посещал тюрьмы и ссылки. Академик был противником принудительного лечения инакомыслящих в психиатрических больницах, последовательно выступал за право крымских татар на возвращение в Крым, свободу религии, свободу выбора страны проживания и за право на эмиграцию.

Несмотря на открытую оппозицию советскому режиму, Сахарову не было предъявлено официальных обвинений вплоть до 1980 года, когда он резко осудил ввод войск в Афганистан. Ученого лишили всех правительственных наград, включая звание Героя Соцтруда, без суда выслали в Горький (ныне Нижний Новгород) и поместили под домашний арест. Только в 1986 году Михаил Горбачев разрешил Сахарову вернуться в Москву. Принять обратно свои награды академик категорически отказался.

В последние годы Сахаров принимал активное участие в общественно-политической жизни меняющейся страны. Он умер 14 декабря 1989 года после напряженного дня работы на Съезде народных депутатов. Вскрытие показало, что сердце академика было полностью изношено.

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Академик Андрей Дмитриевич Сахаров выступает на I Съезде народных депутатов СССР, 1989 год Академик Андрей Дмитриевич Сахаров выступает на I Съезде народных депутатов СССР, 1989 год
В 1953 году была успешно протестирована первая водородная бомба, а Сахаров стал членом Академии наук СССР. После того как стал ясен смертельный потенциал термоядерного синтеза, Сахаров начал все больше времени посвящать общественной деятельности, доказывая опасность развития военного атома и необходимость создания более справедливого и безопасного миропорядка, который смог бы преодолеть «холодную войну», сблизив СССР и США перед лицом голода, перенаселения и загрязнения окружающей среды В 1953 году была успешно протестирована первая водородная бомба, а Сахаров стал членом Академии наук СССР. После того как стал ясен смертельный потенциал термоядерного синтеза, Сахаров начал все больше времени посвящать общественной деятельности, доказывая опасность развития военного атома и необходимость создания более справедливого и безопасного миропорядка, который смог бы преодолеть «холодную войну», сблизив СССР и США перед лицом голода, перенаселения и загрязнения окружающей среды
В 1968 году он выпустил брошюру «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Опубликованная во многих странах, она приковала внимание мировой общественности и к проблемам разоружения, и к самой личности Сахарова. На фото: Андрей Сахаров с сыном Димой (1963 год) В 1968 году он выпустил брошюру «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Опубликованная во многих странах, она приковала внимание мировой общественности и к проблемам разоружения, и к самой личности Сахарова. На фото: Андрей Сахаров с сыном Димой (1963 год)
В 1975 году Сахаров стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это вызвало раздражение властей СССР, которые без энтузиазма воспринимали любую критику своих действий В 1975 году Сахаров стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это вызвало раздражение властей СССР, которые без энтузиазма воспринимали любую критику своих действий
С 1980 по 1986 год Сахаров провел в горьковской ссылке. Его заключение осудили не только многие граждане Советского Союза, но и иностранные державы. Если для большой части мировой общественности Сахаров был символом стремления человечества к свободе и справедливости, то многие западные политики поддержали академика в том числе по политическим причинам. Холодная война хоть и была на финальной стадии, но продолжалась. На фото: во время встречи на Ярославском вокзале Андрея Сахарова, который вернулся из ссылки С 1980 по 1986 год Сахаров провел в горьковской ссылке. Его заключение осудили не только многие граждане Советского Союза, но и иностранные державы. Если для большой части мировой общественности Сахаров был символом стремления человечества к свободе и справедливости, то многие западные политики поддержали академика в том числе по политическим причинам. Холодная война хоть и была на финальной стадии, но продолжалась. На фото: во время встречи на Ярославском вокзале Андрея Сахарова, который вернулся из ссылки
Академик Андрей Сахаров и его супруга Елена Боннэр во время возвращения в Москву, 1986 год Академик Андрей Сахаров и его супруга Елена Боннэр во время возвращения в Москву, 1986 год
В 1988 году академику впервые позволили выехать за рубеж. В рамках своего турне от встречался с президентом США Рональдом Рейганом и британским премьером Маргарет Тэтчер В 1988 году академику впервые позволили выехать за рубеж. В рамках своего турне от встречался с президентом США Рональдом Рейганом и британским премьером Маргарет Тэтчер
Президент США Рональд Рейган встречается в Овальном кабинете Белого дома с лауреатом Нобелевской премии мира физиком Андреем Сахаровым, 1988 год Президент США Рональд Рейган встречается в Овальном кабинете Белого дома с лауреатом Нобелевской премии мира физиком Андреем Сахаровым, 1988 год
Андрей Сахаров в Париже, куда прибыл для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, 1988 год Андрей Сахаров в Париже, куда прибыл для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, 1988 год
В 1989 году Сахаров, избранный народным депутатом СССР на волне &laquo;перестройки&raquo;, выступил на I Съезде народных депутатов СССР в Кремлевском дворце съездов. Он столкнулся с бурей критики со стороны многих депутатов, обвинявших его в унижении чести родины. Мероприятие транслировалось по телевидению. После Сахаров получил сотни писем от простых граждан СССР с выражением поддержки В 1989 году Сахаров, избранный народным депутатом СССР на волне &laquo;перестройки&raquo;, выступил на I Съезде народных депутатов СССР в Кремлевском дворце съездов. Он столкнулся с бурей критики со стороны многих депутатов, обвинявших его в унижении чести родины. Мероприятие транслировалось по телевидению. После Сахаров получил сотни писем от простых граждан СССР с выражением поддержки
В ноябре 1989 года Сахаров представил свой «проект новой конституции», который стал финалом его деятельности как правозащитника. По мнению ученого, основной закон любой страны должен основываться на защите прав личности и праве любого народа на государственность В ноябре 1989 года Сахаров представил свой «проект новой конституции», который стал финалом его деятельности как правозащитника. По мнению ученого, основной закон любой страны должен основываться на защите прав личности и праве любого народа на государственность
Андрей Сахаров скончался вечером 14 декабря 1989 года, на 69-м году жизни, от внезапной остановки сердца в своей квартире на улице Чкалова. На фото: вдова Сахарова Елена Боннер у гроба, 17 декабря 1989 года Андрей Сахаров скончался вечером 14 декабря 1989 года, на 69-м году жизни, от внезапной остановки сердца в своей квартире на улице Чкалова. На фото: вдова Сахарова Елена Боннер у гроба, 17 декабря 1989 года
Похороны академика Андрея Сахарова, 18 декабря 1989 год Похороны академика Андрея Сахарова, 18 декабря 1989 год
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Академик Андрей Дмитриевич Сахаров выступает на I Съезде народных депутатов СССР, 1989 год
В 1953 году была успешно протестирована первая водородная бомба, а Сахаров стал членом Академии наук СССР. После того как стал ясен смертельный потенциал термоядерного синтеза, Сахаров начал все больше времени посвящать общественной деятельности, доказывая опасность развития военного атома и необходимость создания более справедливого и безопасного миропорядка, который смог бы преодолеть «холодную войну», сблизив СССР и США перед лицом голода, перенаселения и загрязнения окружающей среды
В 1968 году он выпустил брошюру «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Опубликованная во многих странах, она приковала внимание мировой общественности и к проблемам разоружения, и к самой личности Сахарова. На фото: Андрей Сахаров с сыном Димой (1963 год)
В 1975 году Сахаров стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это вызвало раздражение властей СССР, которые без энтузиазма воспринимали любую критику своих действий
С 1980 по 1986 год Сахаров провел в горьковской ссылке. Его заключение осудили не только многие граждане Советского Союза, но и иностранные державы. Если для большой части мировой общественности Сахаров был символом стремления человечества к свободе и справедливости, то многие западные политики поддержали академика в том числе по политическим причинам. Холодная война хоть и была на финальной стадии, но продолжалась. На фото: во время встречи на Ярославском вокзале Андрея Сахарова, который вернулся из ссылки
Академик Андрей Сахаров и его супруга Елена Боннэр во время возвращения в Москву, 1986 год
В 1988 году академику впервые позволили выехать за рубеж. В рамках своего турне от встречался с президентом США Рональдом Рейганом и британским премьером Маргарет Тэтчер
Президент США Рональд Рейган встречается в Овальном кабинете Белого дома с лауреатом Нобелевской премии мира физиком Андреем Сахаровым, 1988 год
Андрей Сахаров в Париже, куда прибыл для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, 1988 год
В 1989 году Сахаров, избранный народным депутатом СССР на волне «перестройки», выступил на I Съезде народных депутатов СССР в Кремлевском дворце съездов. Он столкнулся с бурей критики со стороны многих депутатов, обвинявших его в унижении чести родины. Мероприятие транслировалось по телевидению. После Сахаров получил сотни писем от простых граждан СССР с выражением поддержки
В ноябре 1989 года Сахаров представил свой «проект новой конституции», который стал финалом его деятельности как правозащитника. По мнению ученого, основной закон любой страны должен основываться на защите прав личности и праве любого народа на государственность
Андрей Сахаров скончался вечером 14 декабря 1989 года, на 69-м году жизни, от внезапной остановки сердца в своей квартире на улице Чкалова. На фото: вдова Сахарова Елена Боннер у гроба, 17 декабря 1989 года
Похороны академика Андрея Сахарова, 18 декабря 1989 год
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