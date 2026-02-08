Пациенты устроили драку в приемном покое петербургской больницы

В Санкт-Петербурге в приемном покое одной из больниц Невского района произошла драка между двумя пациентами, ожидавшими приема. Об этом сообщает 78.ru.

49-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы. По неизвестной причине на него напал другой пациент, после чего скрылся. Полицейские вскоре задержали подозреваемого на проспекте Солидарности.

Нападавшим оказался 33-летний местный житель, ранее имевший судимость. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого прохожий избил водителя бригады скорой помощи в Петербурге. Между водителем скорой помощи и неизвестным прохожим возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина накинулся на 38-летнего медика с кулаками. Пострадавший получил ушибы и обратился за медицинской помощью.

