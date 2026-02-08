Российские войска ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры Украины, а также сбили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и свыше 20 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145-ти районах», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что боевые задачи выполнили расчеты беспилотников и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Содействие им оказывали артиллерийские расчеты и ракетные войска.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ВСУ за все время с начала боевых действий лишились 112 924 дронов.

Утром 7 февраля Минобороны РФ заявило, что за ночь над территорией страны уничтожили 22 беспилотника. В Брянской области ликвидировали 11 целей, над акваторией Черного моря — шесть, в Калужской области — четыре, в Курской области — один.

Ранее ВС РФ атаковали украинскую авиабазу после посадки там самолета с грузом из США.