Общество

В Крыму машина с людьми упала со скалы в 200-метровый обрыв

В Крыму машина с тремя человеками сорвалась со скалы в обрыв
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В Крыму на Долгоруковской яйле автомобиль УАЗ с двумя взрослыми и ребенком упал со скалы, пострадавшие выжили. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в районе села Ивановка. Очевидцы сообщили о падении машины. Спасатели и медики прибыли на место и начали поиски в условиях темноты, тумана и сложного рельефа.

Сначала местные жители нашли и вынесли к дороге несовершеннолетнего, которого передали врачам. Через час поисков автомобиль был обнаружен на крутом северном склоне горы Чалбаш. Рядом находились мужчина и женщина с травмами различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь, зафиксировали в специальных носилках и с применением альпинистского снаряжения эвакуировали в безопасное место, откуда все пострадавшие были переданы бригадам скорой медицинской помощи.

До этого в Якутии вахтовый автобус съехал с обрыва. В аварии не выжили 14 человек. 52-летний водитель «НЕФАЗ 4208-34», занимавшегося перевозкой рабочих, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

Ранее автобус с вахтовиками перевернулся в Красноярском крае.
 
