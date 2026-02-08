Сабуров после депортации из РФ решил провести концерты в двух азиатских странах

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезжать на территорию РФ, собирается провести концерты в КНР и Таиланде. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что артист планирует в конце февраля выступить на Пхукете. На апрель у него запланированы концерты в Гуанчжоу и Шанхае.

«Цена билетов достигает 20 тыс. рублей. На тайский концерт выкуплена пока только половина зала — самые дешевые места», — отмечается в публикации.

30 января Сабурову запретили въезжать на территорию РФ в течение 50 лет. Решение объяснили интересами национальной безопасности, соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей. 6 февраля комик прилетел в Москву из Дубая, однако его не выпустили из аэропорта Внуково. В результате артист отправился в Алма-Ату.

Комментируя ситуацию, в министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что Сабуров не обращался в посольство страны в РФ в связи с введенными против него ограничениями. Также ведомство не получало от российских компетентных органов данных о задержании комика в Москве.

Ранее журналисты подсчитали, скольким известным комикам запретили въезжать в РФ до Сабурова.