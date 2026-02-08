Бузова о поговорке про рай в шалаше: «Я замерзну»

Певица Бузова заявила, что не готова жить с милым в шалаше

Певица Ольга Бузова заявила, что поговорка «с милым рай и в шалаше» не про нее. Ее слова передает News.ru.

Для Бузовой важно, чтобы ее возлюбленный был самодостаточным и имел свою квартиру.

«Как мы будем в -30 жить в шалаше? Вы посмотрите, какие морозы сейчас стукнули. У меня фикус завял, я в шоке. Не выдержал цветок морозов. И как в шалаше? Не знаю, я замерзну», — поделилась артистка.

40-летняя Бузова подчеркнула, что к ее возрасту мужчина должен уже иметь дело своей жизни и финансовую подушку.

Бузова не раз рассказывала, что мечтает стать женой и матерью. Она была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В январе 2026-го Бузова рассказывала, что даже не рассматривает мужчин, которые получают 200 тысяч рублей в месяц. Ей нужно, чтобы возлюбленный очень много зарабатывал. Артистка призналась, что ни один партнер не давал ей денег, хотя ей хотелось.

Ранее Иванченко посоветовала Бузовой присмотреться к фээсбэшникам.