Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Бузова о поговорке про рай в шалаше: «Я замерзну»

Певица Бузова заявила, что не готова жить с милым в шалаше
Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Ольга Бузова заявила, что поговорка «с милым рай и в шалаше» не про нее. Ее слова передает News.ru.

Для Бузовой важно, чтобы ее возлюбленный был самодостаточным и имел свою квартиру.

«Как мы будем в -30 жить в шалаше? Вы посмотрите, какие морозы сейчас стукнули. У меня фикус завял, я в шоке. Не выдержал цветок морозов. И как в шалаше? Не знаю, я замерзну», — поделилась артистка.

40-летняя Бузова подчеркнула, что к ее возрасту мужчина должен уже иметь дело своей жизни и финансовую подушку.

Бузова не раз рассказывала, что мечтает стать женой и матерью. Она была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В январе 2026-го Бузова рассказывала, что даже не рассматривает мужчин, которые получают 200 тысяч рублей в месяц. Ей нужно, чтобы возлюбленный очень много зарабатывал. Артистка призналась, что ни один партнер не давал ей денег, хотя ей хотелось.

Ранее Иванченко посоветовала Бузовой присмотреться к фээсбэшникам.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!