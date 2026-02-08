Тренер фигуриста Гуменника: мужчина не должен истерить

Вероника Дайнеко, тренер фигуриста Петра Гуменника, заявила, что мужчина не должен истерить, передает RT.

«Не сказала бы, кстати, что Петя как‑то особенно нервничает. Но он вообще в этом плане менее эмоционален, чем я. Плюс — он мужчина. А мужчина не должен истерить, для меня это неприемлемо», — сказала Дайнеко.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе обратился к Гуменнику.