Тренер фигуриста Гуменника: мужчина не должен истерить

Тренер фигуриста Гуменника Дайнеко заявила, что мужчина не должен истерить
Вероника Дайнеко, тренер фигуриста Петра Гуменника, заявила, что мужчина не должен истерить, передает RT.

«Не сказала бы, кстати, что Петя как‑то особенно нервничает. Но он вообще в этом плане менее эмоционален, чем я. Плюс — он мужчина. А мужчина не должен истерить, для меня это неприемлемо», — сказала Дайнеко.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе обратился к Гуменнику.
 
