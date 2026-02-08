Маск призвал «вернуться на Луну»

Маск: пришло время для масштабного возвращения на Луну

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что пришло время для возвращения на Луну. Мнение он высказал в соцсети X.

«Пришло время для масштабного возвращения на Луну», — написал Маск.

Так он прокомментировал публикацию пользователя, напомнившего, что с момента первого полета на самолете (1903) до высадки человека на Луну (1969) прошло 66 лет.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что SpaceX объявила об изменении стратегии, отложив запланированную на 2026 г. миссию на Марс. Основное внимание теперь будет уделено лунной программе НАСА.

В мае прошлого года президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников анонсировал старт лунной программы. Он заявил, что существующие достижения отечественных ученых позволяют Российской Федерации сохранять лидерские позиции в первой тройке космических держав. Он также сообщил о семи лунных миссиях, реализация которых предполагается «с помощью автоматических полетов».

Основная научная цель будущих миссий, по информации Красникова, изучение северного и южного полюсов Луны. На этих территориях исследователи обнаружили скопления льда. Впрочем, у лунной программы есть и более амбициозная миссия – подготовка к строительству лунной станции, отметил Красников.

Ранее в НАСА перенесли запуск лунной миссии.