В Европарламенте объяснили пользу денацификации Украины для ЕС

Евродепутат Картайзер: денацификация Украины отвечает интересам Евросоюза
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денацификация Украины отвечает фундаментальным интересам Европы и России, заявил ТАСС депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, ЕС может пострадать от вступления в него страны с сильным влиянием неофашистской идеологии на политику.

«Прежде всего Украина должна стать полноценной демократической страной, а это будет долгий и сложный процесс. ЕС может использовать мягкую силу для поддержки этого процесса», — считает парламентарий.

Картайзер предупредил, что на выборы, которые надо будет провести на Украине после завершения конфликта, могут выйти «ультранационалистические силы, ... стремящиеся к реваншу». Многие действующие политики, наоборот, не станут баллотироваться, потому что покинут страну или попадут под следствие по коррупционным делам, спрогнозировал евродепутат.

На денацификацию Украины могут уйти десятилетия, заявил в декабре научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, в центральной и западной частях страны этот процесс займет разное время.

Ранее Картайзер уличил ЕС в желании сменить власть в России.
 
