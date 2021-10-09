Бабиш удивлен поражением своей партии на выборах, но признает его

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им центристского политического движения ANO («Акция недовольных граждан») на завершившихся выборах в Палату депутатов. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Бабиш охарактеризовал результаты выборов как отличные, но удивительные. Он признался, что не ожидал проигрыша. По его словам, фундаментальное влияние на это оказали жители Праги.

Он также поздравил победившую на выборах коалицию «Вместе».

«Конечно, прежде всего я хотел бы поблагодарить наших избирателей. Я считаю, что у нас отличный результат. Сами мы этого не ожидали, в июне у нас было всего 22%. Причины такого результата разные... Но вновь, большое спасибо всем нашим избирателям», — сказал Бабиш.

Накануне на выборах в Чехии победила оппозиционная коалиция «Вместе». Правящее центристское движение ANO Бабиша заняло второе место.

Перед выборами Бабиш столкнулся с неожиданной проблемой: сын политика выступил против своего отца, обвинив его в попытке обмана нации и пообещав дать показания против него по скандальному делу о мошенничестве с субсидиями ЕС. Сам Бабиш уверяет, что его сын страдает психическим расстройством, хотя тот последовательно пытается доказать обратное.

В тот момент ANO 2011 лидировала в опросах общественного мнения: ее поддерживали 27,5% респондентов. На втором месте находился блок «Вместе» и объединение «Пираты и старосты» с 21% поддержки.