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При повторном обрушении части дома в Белгороде пострадали три спасателя

МЧС: три спасателя пострадали при повторном обрушении дома в Белгороде

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РИА Новости

Три спасателя пострадали в результате повторного обрушения части дома по улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени», — говорится в сообщении.

Telegram-канал 112 сообщал, что двое сотрудников МЧС РФ, работавших на месте частичного обрушения жилого дома в Белгороде, получили травмы в результате падения крыши.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Белгороде после обрушения жилого дома на улице Щорса пропала многодетная семья. Семья состоит из родителей и троих детей. В настоящее время никто из них не отвечает на звонки родственников и знакомых, а также сам не выходит на связь. При этом в списках пострадавших этих граждан нет.

12 мая в многоэтажном жилом доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.

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Обрушение дома в Белгороде
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