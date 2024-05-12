При повторном обрушении части дома в Белгороде пострадали три спасателя

Три спасателя пострадали в результате повторного обрушения части дома по улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени», — говорится в сообщении.

Telegram-канал 112 сообщал, что двое сотрудников МЧС РФ, работавших на месте частичного обрушения жилого дома в Белгороде, получили травмы в результате падения крыши.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Белгороде после обрушения жилого дома на улице Щорса пропала многодетная семья. Семья состоит из родителей и троих детей. В настоящее время никто из них не отвечает на звонки родственников и знакомых, а также сам не выходит на связь. При этом в списках пострадавших этих граждан нет.

12 мая в многоэтажном жилом доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.