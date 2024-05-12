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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock/Wirestock Creators

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя почти 3 часа после объявления. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

До этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Глава региона призвал жителей укрыться в помещениях без окон.

12 мая из-за прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный жилой дом в Белгороде обрушился подъезд с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде после обрушения дома пропала многодетная семья.

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