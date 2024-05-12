Матрос круизного лайнера пытался сбежать с судна и напал с ножницами на трех пассажиров

Сотрудник круизного лайнера, следовавшего из Сиэтла на Аляску, пытался спустить на воду спасательную шлюпку и напал с ножницами на пассажиров, пытавшихся его задержать. Об этом сообщает Mirror.

Матрос из Южной Африки работал на круизном лайнере, судно шло из Сиэтла на Аляску, в один из дней мужчина внезапно решил покинуть корабль и попытался спустить на воду спасательную шлюпку.

Пассажиры, заметив, что матрос находится в неадекватном состоянии, отвели его в медпункт, где моряк схватил ножницы и напал на членов экипажа и трех путешественников. Пострадавшие получили легкие травмы, дебошира удалось задержать. Обстоятельства нападения устанавливаются. Известно, что матрос был нанят на судно недавно.

До этого сообщалось, что аниматор с круизного лайнера был арестован на испанской Майорке за то, что он якобы изнасиловал британскую туристку. 33-летняя британка пожаловалась капитану корабля, что один из аниматоров принудил ее к сексу после вечера танцев. 27-летний подозреваемый, который отказался комментировать обвинение, явился в суд и был выпущен под залог. Следователи изъяли его мобильный телефон. Расследование продолжается.

Ранее сотрудник круизного лайнера подглядывал за отдыхающими, прячась под кроватями в их каютах.