Гладков рассказал, есть ли погибшие при обрушении части дома в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что 19 человек, по предварительным данным, пострадали в результате обрушения части жилого дома в Белгороде. По его словам, погибшие пока не обнаружены.

«Обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир», — отметил Гладков.

Он подчеркнул, что если потребуется, все тяжелые пострадавшие в Белгороде будут отправлены в Москву в федеральные клиники.

До этого стало известно, что число пострадавших при обрушении части жилого дома в Белгороде достигло 20 человек.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания снаряда. В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее стало известно, что медики из Москвы помогут пострадавшим в Белгороде.