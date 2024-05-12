Новак пообещал нарастить производство топлива для внутреннего рынка

Нефтепродукты в РФ не должны расти в цене быстрее темпов инфляции, для чего производство топлива для продажи внутри страны, в том числе бензина и дизельного топлива, в дальнейшем должно быть увеличено. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры России Александр Новак, чьи слова приводит ТАСС.

«Первый ключевой приоритет, который обозначил президент, — это развитие внутреннего рынка и его обеспечение. Я вижу здесь сегодня ключевые моменты — это обеспечение нефтепродуктами пятого класса внутреннего рынка по доступным ценам», — сказал Новак, отметив, что производство топлива в необходимых объемах должно обеспечивать конкурентоспособность российской промышленности.

Кандидат в вице-премьеры подчеркнул, что еще одним важным направлением развития является газификация. По его словам, к 2030 году в стране должно быть обеспечено подключение 1,6 млн домовладений.

До этого Новак назвал важнейшей задачей для российского ТЭК обеспечение страны качественными энергоресурсами. Он также отметил огромное значение бесперебойных поставок топлива и электроэнергии для национальной экономики.

Ранее сообщалось, что бензин и дизель в России снова начали дорожать.