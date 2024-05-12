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Автобус и Toyota сгорели дотла после ДТП под Новокузнецком

Под Новокузнецком при ДТП сгорели автобус и легковая Toyota

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Телеграм-канал «Инцидент Новокузнецк»

Под Новокузнецком произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и автобуса ПАЗ, оба транспортных средства после столкновения сгорели. Об этом сообщает mk-kuzbass.ru.

ДТП произошло на въезде в Новокузнецкий район. По словам очевидцев, водителю легковой машины выжить не удалось. Водитель автобуса спасся.

На кадрах с последствиями аварии, которые опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новокузнецк», кузов Toyota оказался полностью деформирован. От автобуса после пожара остался обгоревший остов кузова. Возгорание ликвидировали прибывшие на место ДТП пожарные.

До этого в Москве 19-летний водитель ВАЗ-2106 с двумя несовершеннолетними пассажирками проехал перекресток на красный и врезался в грузовик Hyundai

Ранее в Волгограде четыре человека пострадали в ДТП с грузовиками.

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