Автобус и Toyota сгорели дотла после ДТП под Новокузнецком

Под Новокузнецком произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и автобуса ПАЗ, оба транспортных средства после столкновения сгорели. Об этом сообщает mk-kuzbass.ru.

ДТП произошло на въезде в Новокузнецкий район. По словам очевидцев, водителю легковой машины выжить не удалось. Водитель автобуса спасся.

На кадрах с последствиями аварии, которые опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новокузнецк», кузов Toyota оказался полностью деформирован. От автобуса после пожара остался обгоревший остов кузова. Возгорание ликвидировали прибывшие на место ДТП пожарные.

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