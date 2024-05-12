Спасатели предупредили о возможных обрушениях жилого дома в Белгороде

Оставшаяся часть подъезда жилого дома в Белгороде, которая была повреждена в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), может обрушиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Оставшаяся часть подъезда может рухнуть», — предупредил собеседник агентства.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что при повторном обрушении части дома в Белгороде пострадали три спасателя.