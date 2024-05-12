Стрельба в ТЦ произошла после драки двух мужчин в Иркутске

В Иркутске после драки двух мужчин произошла стрельба в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торговом центре «Сильвер Молл». Предварительно, между двумя мужчинами произошла драка и один из них выстрелил в оппонента. На кадрах с места происшествия видно, как правоохранители выносят в гамаке, предположительно, пострадавшего в результате конфликта.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в московском ТЦ мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета. Инцидент произошел в одном из торговых центров на Варшавском шоссе, по неустановленной пока причине между двумя посетителями центра возник конфликт. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую.

Ранее казанка выстрелила из пистолета в висок своему возлюбленному.