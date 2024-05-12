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ВС РФ уничтожили четыре вертолета Ми-24 ВВС Украины в Днепропетровской области

МО РФ: в Днепропетровской области российские войска уничтожили 4 вертолета Ми-24

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Павел Бедняков/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что в Днепропетровской области российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины. Сводка опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

«В районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме этого, было нанесено поражение живой силе и военной технике Украины в 131 районе.

12 мая сообщалось, что российские подразделения заняли четыре населенных пункта Харьковской области.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Ранее появились кадры уничтожения безэкипажного катера Украины.

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