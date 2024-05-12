ВС РФ уничтожили четыре вертолета Ми-24 ВВС Украины в Днепропетровской области

Минобороны РФ сообщило, что в Днепропетровской области российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины. Сводка опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

«В районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме этого, было нанесено поражение живой силе и военной технике Украины в 131 районе.

12 мая сообщалось, что российские подразделения заняли четыре населенных пункта Харьковской области.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Ранее появились кадры уничтожения безэкипажного катера Украины.