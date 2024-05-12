Россиянину удалили опухоль, из-за которой его простата увеличилась в 20 раз

Врачи Можайской больницы и Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) спасли 71-летнего мужчину с простатой, увеличенной в 20 раз. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Пациент обратился к врачам с жалобами на острые боли и затрудненное мочеиспускание. Они оказались вызваны аденомой предстательной железы, которая сдавливала мочевой пузырь. Объем простаты был в 20 раз больше нормы. Мужчине экстренно провели прокол мочевого пузыря и установили цистому — трубку для вывода мочи через искусственное отверстие в брюшной полости. Операция прошла успешно и заняла около получаса, после чего пациента направили в МОНИКИ.

«Мы провели лапароскопическую операцию, во время которой, не вскрывая мочевой пузырь, получили доступ к предстательной железе и удалили увеличенную в размерах аденому простаты. Операция заняла 3,5 часа. Гистология показала, что опухоль была доброкачественной», – рассказал руководитель отделения урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.

Пациента выписали в хорошем самочувствии.

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