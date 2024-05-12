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В Белгороде шестой раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков заявил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском вновь, шестой раз за день, запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности», — написал он.

Гладков призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящихся на улице он попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее двухмесячный младенец пострадал при обрушении жилого дома в Белгороде.

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