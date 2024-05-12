Косово отказалось от всех валют в пользу евро

В Косово с 13 мая полностью прекращается обращение сербского динара в качестве наличных денег. Как пишет белградская газета Politika, республика теперь сможет использовать только одну наличную валюту — евро.

При этом банк Косово пояснил, что в ходе переходного этапа в отношении граждан не применялись штрафные санкции, однако им разъясняли правила использования наличных средств.

«В течение переходного периода граждан не штрафовали, но рассказывали им о правилах применения наличных средств», — пишет издание.

После 12 мая все наличные расчеты на территории края необходимо будет проводить исключительно в евро, подчеркнул Центробанк Косово. При этом жители региона сохранят право хранить наличные в других валютах на банковских счетах и совершать международные платежи в иностранной валюте.

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