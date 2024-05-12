Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Косово отказалось от всех валют в пользу евро

С 13 мая евро станет единственной разрешенной наличной валютой в Косово

close
100%
Shutterstock/ABARONS

В Косово с 13 мая полностью прекращается обращение сербского динара в качестве наличных денег. Как пишет белградская газета Politika, республика теперь сможет использовать только одну наличную валюту — евро.

При этом банк Косово пояснил, что в ходе переходного этапа в отношении граждан не применялись штрафные санкции, однако им разъясняли правила использования наличных средств.

«В течение переходного периода граждан не штрафовали, но рассказывали им о правилах применения наличных средств», — пишет издание.

После 12 мая все наличные расчеты на территории края необходимо будет проводить исключительно в евро, подчеркнул Центробанк Косово. При этом жители региона сохранят право хранить наличные в других валютах на банковских счетах и совершать международные платежи в иностранной валюте.

До этого стало известно, на сколько рубль подешевел с начала СВО.

Ранее рупиям нашли применение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами