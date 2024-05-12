Двухмесячный младенец пострадал при обрушении жилого дома в Белгороде

Двухмесячный ребенок пострадал в результате обрушения жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что ребенок получил сотрясение мозга, баротравму, ожог лица, шеи и дыхательных путей. Младенец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь», — говорится в публикации.

Кроме того, в детской областной клинической больнице находится 16-летний подросток с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде после обрушения дома пропала многодетная семья.