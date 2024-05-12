Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двухмесячный младенец пострадал при обрушении жилого дома в Белгороде

Baza: в Белгороде при обрушении жилого дома пострадал младенец, он в реанимации

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

Двухмесячный ребенок пострадал в результате обрушения жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что ребенок получил сотрясение мозга, баротравму, ожог лица, шеи и дыхательных путей. Младенец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь», — говорится в публикации.

Кроме того, в детской областной клинической больнице находится 16-летний подросток с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде после обрушения дома пропала многодетная семья.

Все новости на тему:
Обрушение дома в Белгороде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами