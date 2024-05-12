Медики из Москвы помогут пострадавшим в Белгороде

Медики из Москвы подключились к оказанию помощи пострадавшим в Белгороде и работают с местными коллегами. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям», — прокомментировал он обрушение.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления и сил пострадавшим.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков находится на месте обрушения.

Ранее стало известно, что при обрушении жилого дома в Белгороде пострадал двухмесячный младенец.