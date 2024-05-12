У России есть база для роста АПК

В стране создана надежная основа для выполнения задач по развитию агропромышленного комплекса, обозначенных президентом в майском указе. Такое мнение в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам высказал кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Патрушев, передает «Интерфакс».

Согласно указу, к 2030 году производство в АПК должно увеличиться на 25%, а экспорт сельхозпродукции — в 1,5 раза.

«Задачи серьезные, амбициозные, но для этого в последние годы создан прочный, хороший фундамент», — отметил Патрушев.

По его словам, с 2018 года объем сельхозпроизводства вырос более чем на 16%, производство пищевых продуктов — почти на 20%.

«Достигнуто большинство индикаторов доктрины продовольственной безопасности», — подчеркнул он, добавив, что по оставшимся товарным позициям ведется работа.

Патрушев также напомнил о разработке нацпроекта «Технологическое обеспечение продбезопасности», призванного укрепить независимость от импорта. Он отметил, что успехи отрасли стали возможны во многом благодаря госфинансированию, удвоившемуся с 2018 года. Поддержка сельских территорий, по его данным, составила 255 млрд руб. за 5 лет, охватив около 14 млн человек.

До этого Мишустин предложил кандидатов в новый состав правительства.

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