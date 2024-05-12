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В МИД РФ заявили о целенаправленной атаке ВСУ на жилые кварталы Белгорода

Посол Мирошник обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права при атаке на Белгород

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Governor of Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via/Reuters

Украинские войска нарушили международное гуманитарное право в ходе атаки на Белгород. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Таким образом он прокомментировал частичное обрушение многоэтажного жилого дома в административном центре Белгородской области, которое произошло в результате попадания в здание снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам дипломата, удар был целенаправленный.

«Никакой задачи <...> [ударить] по военным целям он, скорее всего, не нес. Он летел по Белгороду, по жилым кварталам. <...> Поэтому можно с такой серьезной уверенностью констатировать, что это абсолютно террористическое действие, это нарушение международного гуманитарного права», — сказал Мирошник.

Он добавил, что Киев обязательно будет привлечен к ответу за эту атаку на Белгород. Кого-то из лиц, причастных к обстрелу города, возмездие настигнет на поле боя. Других — во время судебного процесса, подчеркнул посол.

12 мая в жилом доме на улице Щорса в Белгороде вследствие попадания снаряда полностью обрушился один из подъездов. Позже произошел повторный обвал — со здания упала часть крыши, рухнув на разбиравших завалы волонтеров и сотрудников МЧС РФ.

По последней информации, в результате ЧП пострадали 20 человек. В том числе один младенец, который сейчас находится в реанимации, и 16-летний подросток. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в МИД РФ назвали обстрел Белгорода очередным звеном в цепочке преступных действий украинских властей.

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