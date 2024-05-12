Сальдо связал массированный удар по Белгороду с провалами ВСУ на фронте

Массированный ракетный удар по Белгороду, в результате которого пострадали десятки людей, связан с тем, что украинские войска терпят поражение на фронте и стараются отыграться на мирных жителях. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях. Безумная злоба на грани помешательства», – говорится в посте губернатора.

12 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. После этого город подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого обрушился подъезд жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних.

Сообщалось, что из-за обрушения жилого дома пострадал двухмесячный малыш. Ребенок получил сотрясение мозга, баротравму, ожог лица, шеи и дыхательных путей. Младенец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.