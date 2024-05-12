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В Нижневартовске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

Власти Нижневартовска в ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за паводка

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Shutterstock/sunakri

Власти Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что 11 мая в границах Нижневартовска начался ледоход. По состоянию на 12 мая уровень воды в Оби держится на отметке 890 см. Режим повышенной готовности вводится при достижении отметки 940 см.

«Тем не менее членами комиссии [по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] принято решение ввести на территории города режим повышенной готовности с 12 мая для обеспечения безопасности населения и предотвращения вероятных угроз», — говорится в сообщении мэрии города.

До этого глава Омской области Виталий Хоценко сообщал, что на территориях, находящихся в зоне весеннего паводка, ввели режим ЧС регионального значения, кроме того, там начинается эвакуация женщин и детей.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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