Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд 11 октября приедет в Москву на переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госдепа.

«Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем», — указано в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что Викториия Нуланд пока не получила визу для приезда в Москву.

В сентябре 2019 года США отказали в выдаче виз 13 российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Кроме того, визы не получили еще несколько российских дипломатов, представители Минобороны и «Роскосмоса».

В ответ на введение Вашингтоном персональных визовых и финансовых санкций в отношении официальных лиц Россия создала черный список. Туда вошла и Виктория Нуланд.