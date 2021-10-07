WSJ рассказала о секретной миссии американцев на Тайване

Военные инструкторы США уже около года проводят секретную миссию на Тайване, что входит в план по укреплению обороны острова на фоне роста мощи Китая. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники в американской администрации.

Отмечается, что порядка двух десятков спецназовцев и представителей войск поддержки занимаются обучением групп сухопутных войск Тайваня. Кроме того, военнослужащие Корпуса морской пехоты также работают с местными коллегами. Эти действия связаны с обеспокоенностью Вашингтона ростом военной мощи Пекина.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда туда в результате проигрыша в гражданской войне сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом Пекин продолжает считать остров своей территорией. Нынешняя же правящая тайваньская политическая сила «Демократическая прогрессивная партия» выступает за полную самостоятельность.

На данный момент большинство стран в мире придерживаются принципа «одного Китая», который подразумевает признание единого китайского государства — официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что, по мнению властей Тайваня, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет готова к вторжению на остров к 2025 году. Глава его военного ведомства назвал нынешние отношения КНР и Тайваня самыми напряженными за 40 лет.