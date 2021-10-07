Депутат Рады Шевченко рассказал, почему Крым нельзя «деоккупировать»

Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Крым оккупировали граждане, которые принимали участие в референдуме в 2014 году, сообщает «НВ».

«Вот вы про Крым говорите, деоккупацию. <...> А кто оккупировал Крым, если так, по-честному, говорить? 88% тех, кто пришел на «референдум» и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастны? <...> А чего же они не сопротивляются, нет партизанской войны?» — сказал он.

Шевченко также добавил, что Киев сам создал себе врагов в лице президентов РФ и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на слова бывшего председателя Верховного совета Литвы Витауса Ландсбергиса о возвращении полуострова Украине после развала России.