Разумков назвал владение офшорами принципом украинской власти

Отправленный в отставку глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в последней речи в этой должности назвал владение офшорами принципом украинской власти. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале «112 Украина».

Разумков напомнил, что пропрезидентская партия «Слуга народа» шла в 2019 году в парламент, чтобы сделать страну лучше. Однако в итоге, по его словам, руководство страны обмануло ожидания избирателей. Кроме того, по мнению Разумкова, власти Украины нарушают и демократические стандарты.

«Принцип, что офшоры для власти — позор, стал принципом «ничего страшного»», — отметил бывший спикер. Он добавил, что идти против системы тяжело, но это необходимо делать, если это «единственный правильный выбор».

Он также отметил, что «подниматься и идти против системы» всегда тяжело. «Мы, когда шли к власти, говорили, что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание», — призвал он коллег.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах. Эксперты утверждают, что между президентом страны Владимиром Зеленским и Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам.