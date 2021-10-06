Германия выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина

Берлин выдаст Италии россиянина Расула Бисултанова, обвиняемого в убийстве итальянца Никколо Чатти в 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на на МИД Италии.

«Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в Риме удовлетворены таким решением и считают, что такой важный результат был достигнут благодаря постоянным контактам итальянских посольств в Берлине и Мадриде с властями.

В 2017 году в Испании трое россиян подозревались в убийстве гражданина Италии Никколо Чатти на курортной дискотеке. Чатти, которому было 22 года, скончался от травм, полученных в результате множественных ударов по голове. Избиение попало на видео, которое широко тиражировали итальянские СМИ.

По данным полиции, подозреваемые жили во Франции, где просили политического убежища. Через некоторое время полиция освободила двоих из них.