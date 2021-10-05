Генеральный прокурор Молдавии задержан из-за подозрений в коррупции

Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виктор Фуртунэ заявил, что генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло задержан из-за подозрений в коррупции и превышении служебных полномочий, передает РИА «Новости».

По его словам, в рабочем кабинете Стояногло прошли обыски, а он сам задержан на 72 часа. В дальнейшем срок его задержания, скорее всего, будет продлен.

Ранее правоохранители задержали главу Фонда социального страхования по Татарстану за взятку в размере 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по республике.

По данным следствия, 30 октября 2020 года региональное отделение ФСС и одна из компаний заключили контракт на поставки спецсредств реабилитации для инвалидов. Сумма сделки составила более 56 млн рублей. Сотрудники фонда выявили существенные нарушения коммерческой организацией условий контракта и инициировали подачу искового заявления в арбитражный суд Татарстана.

18 августа во время встречи главы фирмы и управляющего татарстанским отделением ФСС, предприниматель предложил урегулировать конфликт за вознаграждение в размере 4 млн рублей.