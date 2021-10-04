Тимошенко назвала украинские цены на газ «скандалом огромного масштаба»

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что тарифы на газ на Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче, что является «скандалом огромного масштаба». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Украина 24».

Тимошенко напомнила, что по словам исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубический метр, но стоимость топлива в стране гораздо дороже.

Она отметила, что годовая прибыль компании равна 76 млрд. гривен, а медобслуживание украинцев обходится бюджету страны в 126 млрд. гривен ежегодно.

«Это, считайте, 60 процентов от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК «Нафтогаз». Это скандал огромного масштаба. Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас…», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее стало известно, что на Украинской энергетической бирже цена на газ выросла до $1447 за тысячу кубометров.