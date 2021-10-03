Российский посол рассказала, кто стоит за высылкой дипломатов из Болгарии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что за решением Софии о высылке российских дипломатов стоят США. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По ее мнению, американцы поставили задачу «выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни». Митрофанова подчеркнула, что Россию с Болгарией связывают «мощные пласты истории, духовного родства, которые нельзя ни зачеркнуть, ни изменить».

29 апреля 2021 года российская дипмиссия в Софии сообщила, что Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе.

До этого официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилось оружие для Грузии и Украины. Накануне стало известно, что МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову.

Москва не оставит без ответа недружественные действия Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку сотрудника российской дипмиссии в Софии.