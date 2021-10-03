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В США произошел «кадровый кризис» из-за «Северного потока - 2»

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Maxim Shemetov/Reuters

В США сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, чтобы подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода «Северный поток — 2», сообщает New York Times.

Сенатор от Техаса специально затягивает обсуждения по назначению дипломатических представителей США, чтобы привлечь внимание чиновников администрации к российскому газопроводу.

«Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники Байдена называют кадровым кризисом — действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции», — пишет издание.

Остальные сенаторы недовольны действиями Круза и считают, что его действия создают большую угрозу для страны, чем «Северный поток — 2».

Ранее в сенате раскритиковали политику Байдена по «Северному потоку — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

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