Власти Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, чтобы организовать государственный переворот. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — заявил он.

Кобахидзе также подчеркнул, что все процедуры, связанные с задержанием и последующей отправкой в тюрьму бывшего главы государства, будут соответствовать существующим правовым нормам.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

Ранее адвокат Андрей Алёшкин предположил, что теперь Саакашвили ждет показательный судебный процесс, во время которого, его «поставят на место».