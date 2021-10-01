Премьер Грузии заявил, что задержание Саакашвили предотвратило беспорядки

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержание экс-президента Михаила Саакашвили предотвратило беспорядки в стране. Соответствующее заявление он сделал в эфире грузинского телеканала «Имеди».

По его словам, провокация бывшего главы государства могла вызвать «серьезное противостояние».

«Мы можем с уверенностью сказать, что предотвратили большую провокацию и беспорядки в стране», — сказал Гарибашвили.

Он также указал, что грузинские власти были осведомлены о приезде Саакашвили в страну, однако в течение дня опровергали это, чтобы не помешать тайной операции по его задержанию.

Ранее в пятницу Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.