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Соратник Саакашвили рассказал, что он был психологически готов к задержанию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ожидал, что его задержат, и был психологически к этому готов. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал его соратник, один из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе.

«Михаил к этому был готов, в наших рядах, рядах его друзей и единомышленников нет никакой, так сказать, паники. Это был осознанный шаг, смелый поступок. Поступок человека, который просто не захотел жить где-то отдаленно, где-то в комфорте и решил вступить в битву, в бой», — сказал он.

Сакварелидзе также добавил, что не пытался выйти на связь с Саакашвили, так как у политика в настоящее время отсутствуют те каналы связи, по которым они поддерживают связь.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

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